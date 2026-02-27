Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом

Сегодня, 27 февраля 2026 года, около 8 часов утра на четвертом километре автодороги регионального значения «Михнево-Липитино» произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля. Транспортные средства двигались навстречу друг другу.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса. Их оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров и содержании автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.