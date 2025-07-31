Прокуратура приняла меры за нарушение антикоррупционного законодательства в Лобне

Лобненская прокуратура провела проверку соблюдения законов о противодействии коррупции при приеме на работу. Обнаружилось, что ресурсоснабжающая компания трудоустроила бывшего начальника городской администрации, а сведения на прошлое место работы не передала.

В отношении компании и должностного лица возбудили административные дела по статье 19.29 КоАП РФ. После рассмотрения, мировой судья назначил им штраф на общую сумму 120 тысяч рублей.

Прокуратура города внесла представление в адрес руководителя организации, а виновного работника привлекли к дисциплинарной ответственности.