Прокуратура приняла меры за нарушение антикоррупционного законодательства в Лобне

Лобненская прокуратура провела проверку соблюдения законов о противодействии коррупции при приеме на работу. Обнаружилось, что ресурсоснабжающая компания трудоустроила бывшего начальника городской администрации, а сведения на прошлое место работы не передала.
В отношении компании и должностного лица возбудили административные дела по статье 19.29 КоАП РФ. После рассмотрения, мировой судья назначил им штраф на общую сумму 120 тысяч рублей.
Прокуратура города внесла представление в адрес руководителя организации, а виновного работника привлекли к дисциплинарной ответственности.
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