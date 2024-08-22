Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Щелкове

Суд рассмотрит заявление Щелковской городской прокуратуры в отношении хозяйки земельного участка, на котором незаконно разместили строительные отходы. Иск поддержало Минэкологии Подмосковья.

«Участок предназначен для сельскохозяйственного производства. Специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские работы и проанализировали пробы. Установлено, что сюда завезено около 5700 кубометров строительных отходов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сумма ущерба, нанесенного природе, превысила 23 миллиона рублей. Прокуратура просит суд обязать владельцу земли возместить эту сумму, вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».