Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Щелкове

Фото: Минэкологии МО.

Суд рассмотрит заявление Щелковской городской прокуратуры в отношении хозяйки земельного участка, на котором незаконно разместили строительные отходы. Иск поддержало Минэкологии Подмосковья.

«Участок предназначен для сельскохозяйственного производства. Специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские работы и проанализировали пробы. Установлено, что сюда завезено около 5700 кубометров строительных отходов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сумма ущерба, нанесенного природе, превысила 23 миллиона рублей. Прокуратура просит суд обязать владельцу земли возместить эту сумму, вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние.

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