Прокуратура помогла работнику завода в Одинцове получить долг по зарплате

Работник компании по производству строительных изделий в Одинцове обратился в прокуратуру по поводу нарушения трудового законодательства. С июня по август ему не выплачивали зарплату, а при увольнении не предоставили окончательный расчет.
Одинцовская городская прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Государственная инспекция труда в Московской области оштрафовала виновников на общую сумму 55 тысяч рублей.
В результате прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работником погашена в полном объеме. Заявитель получил от бывших работодателей более 190 тысяч рублей.
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