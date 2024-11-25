Прокуратура помогла работникам из Красногорска получить долг по зарплате

Работники коммерческого предприятия в Красногорске обратились в прокуратуру с заявлением о нарушениях трудового законодательства. С февраля по июль 2024 года работодатель задолжал сотрудникам 1,7 миллиона рублей.

Городская прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности. В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении.

В итоге виновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. Права работников восстановили, задолженность по заработной плате и компенсацию им выплатили в полном объеме.