Прокуратура помогла работникам из Красногорска получить долг по зарплате

Работники коммерческого предприятия в Красногорске обратились в прокуратуру с заявлением о нарушениях трудового законодательства. С февраля по июль 2024 года работодатель задолжал сотрудникам 1,7 миллиона рублей.
Городская прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности. В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении.
В итоге виновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. Права работников восстановили, задолженность по заработной плате и компенсацию им выплатили в полном объеме.
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