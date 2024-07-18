Прокуратура Подмосковья взяла на контроль уголовное дело жителя Жуковского

Фото: Медиасток.рф

Правоохранительные органы Подмосковья обнаружили объект, который был схож по конструкции с боевой гранатой. О неожиданной находке сообщили жители подъезда дома № 7 на улице Чкалова в Жуковском.

В результате расследования стало известно, что 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по непонятным мотивам положил под дверью одной из квартир имитацию гранаты.

Следственные органы начали уголовное преследование по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), прокуратура города Жуковского приняла контроль над ходом и результатами расследования.

В настоящее время мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов, и в скором времени будет рассмотрен вопрос о принятии в отношении него меры пресечения.

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