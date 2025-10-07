Прокуратура Подмосковья возбудила дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

Уголовное дело о мошенничестве в ходе реализации нацпроекта «Экология» было возбуждено в Подмосковье. Ущерб бюджету превысил 20 миллионов рублей, рассказали в подмосковной прокуратуре.

«Руководители подрядных организаций и должностные лица министерства экологии и природопользования Московской области обеспечили приемку и оплату невыполненных работ по госконтракту на рекультивацию полигона „Кучино“ в октябре 2019 года», — отмечается в сообщении.

Материалы проверки направили в следственный орган. Ход и результаты расследования взяты на контроль.