Прокуратура Подмосковья проконтролирует размещение эвакуированных из Курска

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил внимательно следить за ситуацией в пунктах приема и временного размещения эвакуированных. Соответствующее распоряжение отдано в связи с решением об эвакуации граждан с детьми из Курской области.

На сегодняшний день в регион прибыли более 1,1 тысячи человек, среди которых свыше 750 детей. Эвакуированные разместились в социальных учреждениях, санаториях и детских лагерях, расположенных в Пушкино, Клину, Егорьевске, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах и Серпухове.

Городские прокуроры контролируют, чтобы для детей создали надлежащие условия проживания, а также следят за соблюдением их прав на отдых, питание и медицинскую помощь. Большинство граждан нуждаются в сезонной одежде и других предметах первой необходимости.

С учетом скорого начала учебного года прокуратура Московской области уделяет особое внимание вопросам оперативного зачисления несовершеннолетних в школы и детские сады, а также обеспечению их школьными принадлежностями и формой.

Для скорейшего реагирования и всесторонней помощи эвакуированным гражданам прокуратура наладила тесное сотрудничество с руководителями социальных учреждений, городской администрацией и региональными министерствами.

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