Прокуратура Подмосковья предупредила о схеме мошенников через СМС

В сентябре 2024 года 73-летняя дачница из Балашихи получила звонок от мнимого сотрудника «Мосэнергосбыта», который сообщил, что на ее даче скоро установят новый счетчик, автоматически передающий показания. Он предложил скачать приложение на смартфон, отправив ссылку. Когда пенсионерка перешла по ней, на экране появилось сообщение «тест-работа», и она не запаниковала, ведь звонивший предупредил, что для установки потребуется время и телефон будет недоступен.

Оказавшись на связи, она вскоре начала получать уведомления о списаниях с банковских счетов. Перейдя по ссылке, женщина потеряла все свои сбережения, превышающие миллион рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, сейчас расследование контролирует прокуратура Балашихи.

В прокуратуре напоминают, чтобы избежать подобных мошенничеств, важно соблюдать несколько простых правил: не скачивать приложения с незнакомых сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и проверять информацию на официальных ресурсах.

Помните, что переход по неизвестным ссылкам может привести к удаленному доступу к вашему телефону и личной информации.