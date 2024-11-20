Прокуратура Подмосковья помогла жителю Королева получить долг по зарплате

Житель Королева обратился в прокуратуру в связи с нарушением трудового законодательства. Работодатель в сфере предоставления транспортных и курьерских услуг не выплатил зарплату за июль.
Прокуратура Королева внесла в адрес генерального директора компании представление. Его рассмотрели и удовлетворили, а виновное должностное привлекли к дисциплинарной ответственности. В дополнение Государственная инспекция труда в Московской области оштрафовала компанию на 10 тысяч рублей.
В итоге задолженность по заработной плате перед работником погасили и выплатили компенсацию за ее задержку. В общей сложности заявитель получил более 160 тысяч рублей.
Конференция в честь Дня женского предпринимателя прошла в Воскресенске
ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенниках на акции «Черная пятница»
Победителей коммунальной акции наградили в Подмосковье
Строительство ледовой арены для хоккеистов обсудили в Воскресенске
Байден одобрил применение Storm Shadow для ударов вглубь России
Плотину реки Маглуша в Истре приведут в порядок в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте