Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП

Прокуратура Московской области утвердила заключение в отношении 58-летнего жителя Брянской области. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

По данным следствия, утром 2 декабря 2023 года на 34-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе мужчина за рулем грузового фургона выехал на полосу съезда с эстакады и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело передали в Одинцовский городской суд для рассмотрения.