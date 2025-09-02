Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП

Прокуратура Московской области утвердила заключение в отношении 58-летнего жителя Брянской области. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.
По данным следствия, утром 2 декабря 2023 года на 34-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе мужчина за рулем грузового фургона выехал на полосу съезда с эстакады и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Уголовное дело передали в Одинцовский городской суд для рассмотрения.
