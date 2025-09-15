Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о незаконном обороте наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего жителя региона о сбыте наркотиков в значительном размере и попытке их продажи с использованием интернета и мессенджеров. По данным следствия, с декабря 2022 года по февраль 2024 года мужчина вместе с сообщниками распространял героин в Кашире, используя схему тайников-закладок.

Кроме того, он фасовал наркотики и передавал их для хранения и дальнейшей продажи. В январе 2025 года его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передали в Каширский городской суд. Известно, что ранее один из его сообщников уже был осужден и получил длительный срок лишения свободы.