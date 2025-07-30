Прокуратура Подмосковья добилась возврата средств обманутой мошенниками женщине

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах защитила права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. В производстве следственного отдела «Власиха» находится уголовное дело, связанное с кражей денег у пожилой женщины.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года злоумышленник, представившись сотрудником Газпромбанка, убедил жертву перевести свои сбережения на указанные номера через систему быстрых платежей. Женщина, поверив мошеннику, перечислила более миллиона рублей.

В ходе расследования были установлены владельцы телефонных номеров, использованных для хищения средств.

Чтобы восстановить справедливость, прокурор Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах подал иски в суд о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Заявления были полностью удовлетворены: Засвияжский районный суд Ульяновска и Смоленский районный суд Смоленской области поддержали требования прокуратуры.