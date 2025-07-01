Прокуратура направила в суд дело об убийстве и незаконном обороте оружия в Видном

Прокуратура утвердила обвинение по делу 46-летнего жителя Москвы. Его привлекут к уголовной ответственности за убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие, обвиняемый планировал покушение на своего знакомого из-за долгов. Он встретился с ним днем 29 марта 2024 года около точки общепита в деревне Мисайлово в Ленинском округе и несколько раз выстрелил в грудь приятеля. Потерпевший 53-летний мужчина скончался на месте.

О случившемся правоохранителям житель столицы сообщил сам.

Видновский суд рассмотрит дело по существу. В данный момент обвиняемый находится под стражей.