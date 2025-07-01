Прокуратура направила в суд дело об убийстве и незаконном обороте оружия в Видном

Прокуратура утвердила обвинение по делу 46-летнего жителя Москвы. Его привлекут к уголовной ответственности за убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснило следствие, обвиняемый планировал покушение на своего знакомого из-за долгов. Он встретился с ним днем 29 марта 2024 года около точки общепита в деревне Мисайлово в Ленинском округе и несколько раз выстрелил в грудь приятеля. Потерпевший 53-летний мужчина скончался на месте.
О случившемся правоохранителям житель столицы сообщил сам.
Видновский суд рассмотрит дело по существу. В данный момент обвиняемый находится под стражей.
«Сущее безумие». В Швеции назвали Украину черной дырой
Благоустройство 200 дворов завершили в Подмосковье
Выставку в честь художника Виктора Борисова-Мусатова открыли в Серпухове
Мишустин объявил о ежегодной выплате для работающих родителей
В Польше похоронили мечту Украины об ускоренной евроинтеграции
Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте