Прокуратура направила в суд дело о жестоком избиении в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Противоправный инцидент, который привел к разбирательству, произошел 9 мая в селе Васильевское. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником конфликта на пешеходном переходе.

В ходе перепалки он вместе с другом повалил их общего знакомого на дорогу. Сообщник нанес мужчине удары ногами по голове и телу, а обвиняемый — ногой в область груди. У пострадавшего зафиксировали серьезные травмы головы, грудной клетки, переломы ребер и другие повреждения.

В содеянном 22-летний преступник сознался. Сергиево-Посадский суд рассмотрит его дело по существу.

В отношении соучастника заведено отдельное производство.