Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП в Ногинске

Ногинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли ребенок и его бабушка, а здоровью матери мальчика был причинен тяжкий вред.

В ходе предварительного следствия установлено, что 23 мая 2025 года 25-летний житель Ульяновской области, лишенный права управления транспортным средством, находился за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер 2». Двигаясь по автодороге «М-12 Восток» Москва — Казань в Богородском городском округе, он превысил скоростной режим, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на аварийной сигнализации автомобилем «Лада Ларгус». Тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Ауди А6».

Два пассажира «Ауди» — 9-летний мальчик и его бабушка — погибли на месте от полученных травм. Матери малолетнего был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу.