Прокуратура направила в суд дело о покушении на сбыт наркотиков в Клину

Клинская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Химок. Ее подозревают в девяти покушениях на незаконный сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что с марта по апрель преступница покупала запрещенное вещество (метадон) и размещала его в тайниках для сбыта в Клину. Она действовала с соучастником, дело на него выделено в отдельное производство.

В апреле злоумышленницу задержали, тогда у нее были изъяты шесть свертков, которые она не успела разложить.

Дело направлено в Клинский городской суд. Там его рассмотрят по существу.