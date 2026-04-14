Прокуратура направила в суд дело о незаконном использовании абонентского терминала

Прокуратура города Электростали утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, — в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика и обеспечении его функционирования в составе организованной группы.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года обвиняемый согласился на предложение о заработке от анонимного куратора в мессенджере и вошел в состав группы, занимавшейся телефонными мошенничествами. Мужчина следил за работой абонентских терминалов пропуска голосового трафика (сим-боксов) в съемных квартирах в Электростали.

За время работы злоумышленник использовал более 4,5 тысяч сим-карт. Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, оборудование изъято.

Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников группы дело выделено в отдельное производство.

Прокуратура предупреждает: соглашаясь на сомнительный заработок в сети, вы рискуете стать соучастниками преступления.