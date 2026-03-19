Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о нападении и убийстве гендиректора

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Молдова Валериу Ромашевского. Он обвиняется в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем.

По версии следствия, в феврале 2016 года Ромашевский и его соучастник вступили в преступный сговор с целью нападения на генерального директора ООО «Снежная Долина».

Вечером 19 февраля 2016 года злоумышленники напали на потерпевшего в подъезде одного из домов по Московскому шоссе в городе Серпухове. В ходе нападения они завладели барсеткой мужчины, в которой находились денежные средства в сумме 1 тыс. долларов США. После этого они нанесли жертве не менее 21 удара по голове и туловищу, в том числе отрезком металлической трубы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Преступление было совершено почти 10 лет назад, но долгое время оставалось нераскрытым. Благодаря координирующей роли прокуратуры, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили личность одного из предполагаемых участников нападения. Он был задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.