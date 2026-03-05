Прокуратура направила в суд дело о хищении средств маткапитала

Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми женщин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), а также в покушении на данное преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Следствие считает, что обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств. Они находили женщин, имеющих право на получение материнского капитала, и предлагали им помощь в обналичивании средств. Вводя в заблуждение о законности операций или вступая в прямой сговор, злоумышленницы оформляли на свое имя нотариальные доверенности.

Используя полученные полномочия, они приобретали на имя владелиц сертификатов малоликвидные земельные участки в отдаленных районах и получали в подконтрольных им микрофинансовых организациях займы якобы на строительство жилья. Полученные займы обналичивались и распределялись между участниками схемы, часть средств передавалась владелицам сертификатов. Затем в отделение Пенсионного фонда в городе Балашиха предоставлялись подложные документы для погашения фиктивных займов за счет средств материнского капитала.

В результате преступных действий обвиняемых государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области.