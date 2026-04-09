Прокуратура направила в суд дело о хищении более 24 миллионов рублей

Орехово-Зуевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Московской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве и незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, в период с марта 2023 года по январь 2025 года обвиняемые создали общество с ограниченной ответственностью для строительства частных домов. Они заключили восемь контрактов с потерпевшими на общую сумму более 24 миллионов рублей. Злоумышленники брали задаток и частично начинали возводить дома, после чего «замораживали» объекты.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых: два дома, квартиру и два автомобиля. Уголовное дело направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.