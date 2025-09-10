Прокуратура направила в суд дело о хищении 100 тонн нефтепродуктов в Раменском

Раменская прокуратура утвердила обвинение и направила в суд дело в отношении четырех граждан. Они повредили нефтепровод АО «Транснефть-Верхняя Волга» и украли более 100 тонн ресурса.

Преступная группа работала над этим с февраля по июль 2023 года. Материальный ущерб от противозаконных действий превысил пять миллионов рублей.

Для возмещения суммы на имущество задержанных наложили арест.

Уголовное дело в отношении двух злоумышленников выделили в отдельное производство. Их объявили в федеральный розыск.