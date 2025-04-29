Прокуратура направила в суд дело о ДТП со смертельным исходом в Серпухове

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу 45-летнего жителя Волгоградской области. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели трех человек и тяжелым травмам еще одного.

По данным следствия, 7 октября 2024 года мужчина ехал на грузовике по трассе М-2 «Крым» в Серпухове. Не соблюдая дистанцию, он врезался в легковую машину, двигавшуюся впереди. После этого произошло массовое ДТП с участием еще 11 автомобилей.

На месте аварии от полученных травм погибли водитель и два пассажира одного из автомобилей, а еще один человек получил тяжелые повреждения. Сейчас дело передали в Серпуховский городской суд для дальнейшего разбирательства.