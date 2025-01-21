Прокуратура начала проверку после нарушений работы теплосетей в Рузе

Прокуратура инициировала проверку по факту нарушения работы теплосетей в Рузе. Ранее в округе произошло технологическое нарушение, в результате которого 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа остались без тепла и горячей воды.

Рузская городская прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей организации и проконтролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла и водоснабжения. Помимо этого, решится вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и о порядке начисления платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.