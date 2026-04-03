Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели ребенка при пожаре

В деревне Жилево городского округа Ступино произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось днем 2 апреля текущего года.

Женщина, которая находилась на втором этаже дома, смогла самостоятельно спастись, выпрыгнув из окна. Ее сын, родившийся в 2024 году, не успел выбраться из дома, так как был один на первом этаже. После тушения пожара было обнаружено тело ребенка.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Наиболее вероятной версией является аварийная работа электросети.

Ступинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также под ее контролем ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ч.1 ст. 109 УК РФ).