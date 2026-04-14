Прокуратура контролирует расследование ДТП с рейсовым автобусом

На 13-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест недалеко от села Стромынь случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса, который следовал по маршруту «Черноголовка – Ногинск», не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находилось 15 пассажиров. Одному из них оказали медицинскую помощь.

Ногинская городская прокуратура взяла на себя контроль за выяснением всех обстоятельств аварии. Она также проверит, насколько соблюдались законы о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и содержании автомобильных дорог.

Если по итогам проверки будут найдены основания, то прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

На месте происшествия работает заместитель Ногинского городского прокурора Игорь Синякин. Он координирует действия экстренных служб и правоохранительных органов.