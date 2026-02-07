Прокуратура контролирует проверку по факту гибели ребенка в Николо-Урюпино
Днем 25 января 2026 года в СНТ «Никольское» в селе Николо-Урюпино произошла трагедия. Водитель автомобиля «Вольво» сбил мальчика, родившегося в 2014 году.
По предварительным данным, несовершеннолетний катался с горки в неустановленном месте. В ходе спуска он выкатился под колеса автомобиля, выезжавшего из-за поворота.
Ребенок с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и ход доследственной проверки. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Прокуратура призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних внимательно следить за детьми во время зимних игр.