Прокуратура контролирует проверку по факту гибели ребенка в Николо-Урюпино

Днем 25 января 2026 года в СНТ «Никольское» в селе Николо-Урюпино произошла трагедия. Водитель автомобиля «Вольво» сбил мальчика, родившегося в 2014 году.

По предварительным данным, несовершеннолетний катался с горки в неустановленном месте. В ходе спуска он выкатился под колеса автомобиля, выезжавшего из-за поворота.

Ребенок с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и ход доследственной проверки. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Прокуратура призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних внимательно следить за детьми во время зимних игр.