Прокуратура Коломны защитила жилищные права сироты

Коломенская городская прокуратура проверила соблюдение прав местной жительницы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки выяснилось, что 16-летнюю девушку незаконно исключили из списка тех, кто имеет право на получение специализированного жилья.

Такое решение приняли в Окружном управлении социального развития № 11 Министерства социального развития Московской области из-за изменения площади жилого помещения, где она была зарегистрирована. Прокуроры установили, что несовершеннолетняя фактически проживает у попечителя и не является членом семьи нанимателя по месту регистрации. После того как городская прокуратура направила представление в адрес руководства управления, необходимых мер не приняли.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием вернуть девушку в список детей-сирот, которым положено жилье от государства. Коломенский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. После вступления решения в законную силу его исполнение будет находиться на контроле надзорного ведомства.