Прокуратура Клинцов возбудила уголовное дело против экс-директора за мошенничество
Клинская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы и выявила нарушения трудового законодательства. Установлено, что с декабря 2024 года по декабрь 2025 года руководитель муниципального учреждения обманывала свою подчиненную.
Экс-директор под предлогом финансирования нужд музея незаконно присваивала премии, выплаченные сотруднице. Общая сумма похищенных денег составила 45 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. В отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.