Прокуратура Химок закрыла магазин, где продавали алкоголь несовершеннолетним

В эфире федерального канала жители Химок рассказали, что в одном из продуктовых на Молодежной улице продают алкоголь несовершеннолетним. Работники прокуратуры округа организовали проверку магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В выезде приняли участие также сотрудники Роспотребнадзора, пожарные и полицейские. На объекте обнаружили большое количество нарушений: в сфере защиты прав потребителей, пожарной безопасности и оборота алкоголя.

В настоящее магазин закрыт. Прокуратура пример меры для привлечения виновников к ответственности.

Ранее на полках магазинов в Подмосковье обнаружили товары несуществующего производителя. Команда 360.ru рассказала, как фальсификат попадает в продажу.