Прокуратура Дубны взяла на контроль расследование дела о мошенничестве

В июле 2025 года в Дубне к руководителю благотворительного фонда «Батальон», который помогает военнослужащим, обратился мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил ложную информацию о том, что несколько бойцов попали в плен, и предложил организовать их освобождение за деньги — по 500 тысяч рублей за каждого.

Позже выяснилось, что это была попытка мошенничества. Следственный отдел ОМВД Дубны возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». В ходе расследования установили, что мужчина может быть причастен и к другим случаям обмана, связанным с правами военнослужащих.

По решению суда его заключили под стражу. Ход расследования контролирует прокуратура города.