Прокуратура Домодедова призвала жителей остерегаться телефонных мошенников

Жителей Домодедова просят остерегаться телефонных мошенников, так как недавно мужчина лишился дорогого автомобиля и сбережений, а женщина — квартиры. Правоохранители настаивают: если по телефону начали требовать решительных действий — нужно бросить трубку и прекратить разговор.

Мошенники действовали по старой и известной схеме: от лица полицейских они сообщили мужчине из Домодедова, что его родственник попал в беду.

«Убедили в течение одного дня пожилого человека продать транспортное средство, которое он приобрел на сумму более трех миллионов рублей. Он его продал за полтора миллиона рублей за один день. Деньги перевел мошенникам. Да еще и свои накопления на „черный день“, то есть порядка двух с половиной миллионов рублей он отдал и остался фактически ни с чем», — сказал заместитель домодедовского городского прокурора, младший советник юстиции Вадим Хлыстов.

Пенсионерка из Домодедова продала трехкомнатную квартиру на Каширском шоссе. Рыночная стоимость объекта на тот момент составляла около 12 миллионов рублей.

«В течение недели мошенники были на связи. Убеждали, что необходимо срочно все продать, дабы обезопасить своих родственников от нападок мошенников. Данная гражданка продала квартиру за семь миллионов. Люди тут же нашлись. Денежные средства в полном объеме ею перечислены в банкомат на счета злоумышленников. Теперь она проживает у своей внучки, которой она собиралась в последующем подарить эту квартиру», — добавил заместитель домодедовского городского прокурора, младший советник юстиции Вадим Хлыстов.

В прокуратуре призвали остерегаться звонков с незнакомых номеров. Если вам сообщили, что родственник попал в беду, лучше позвонить ему лично и убедиться, что ничего страшного не произошло. Правоохранители также напоминают, что следователи, полицейские и другие уполномоченные лица не звонят по телефону или в социальных сетях. Они присылают повестку, в которой требуют явиться в участок.

Не сообщайте никому коды из смс-оповещений, не скачивайте мобильных приложений по ссылке и не принимайте видео-звонки от незнакомых номеров — все это уловки, с помощью которых обманывают доверчивых граждан.