Прокуратура добилась восстановления пенсионных прав инвалида в Лыткарине

Прокуратура города Лыткарино провела проверку по заявлению местной жительницы, являющейся инвалидом II группы. В ходе проверки выяснилось, что права женщины на пенсионные выплаты были нарушены.

Установлено, что в декабре 2022 года заявительница уволилась из коммерческой организации. Это подтверждено кадровыми документами и данными налогового органа. Несмотря на увольнение, женщина продолжала числиться работающей на предприятии. В результате пенсионные выплаты поступали ей не в полном объеме.

Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах заявительницы. Суд обязал предприятие установить факт прекращения трудовых отношений и скорректировать сведения персонифицированного учета. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.