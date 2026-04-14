Прокуратура Балашихи направила в суд дело о мошенничестве с вредоносным ПО

Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Екатеринбурга. Молодой человек обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и мошенничестве (ч. 5 ст. 272 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Они получили доступ к вредоносному программному обеспечению, которое позволило завладеть персональными данными потерпевшего. Злоумышленник получил доступ к банковским реквизитам, SMS-сообщениям, логинам и паролям, контактной информации, истории звонков.

Используя полученную информацию, подельники разослали вредоносный файл всем контактам из телефона потерпевшего. Затем обвиняемый оформил потребительский займ на сумму свыше 150 тысяч рублей через онлайн-маркетплейс. Средства были использованы для приобретения нового сотового телефона, который он продал на рынке.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.