Прокуратора установит обстоятельства ДТП с пострадавшими детьми в Подольске

Утром 5 сентября на 195-м километре трассы А-107 в Подольске произошло ДТП. Водитель самосвала столкнулся с легковой машиной. Обстоятельства аварии установят под контролем прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, водитель самосвала совершил попутное столкновение с машиной, водитель которой ожидал возможности совершить поворот. В результате пострадала женщина и ее трое детей, которые были пассажирами автомобиля. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

«Подольская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту и принятие по ее результатам процессуального решения», — добавили в прокуратуре.

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