Прокладку новой теплотрассы завершат в Серебряных Прудах осенью

В Юбилейном микрорайоне села Подхожее близится к завершению проект по строительству современной тепловой сети. Специалисты завершили очередной этап, проложив уже 188 метров новой четырехтрубной трассы.

Капитальный ремонт предусматривает замену 1194 погонных метров устаревших коммуникаций. Подрядная организация прилагает все усилия, работая в ускоренном темпе, чтобы завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию до 1 октября, в преддверии начала отопительного сезона.

Новая теплотрасса станет источником тепла для девяти многоквартирных домов, а также обеспечит стабильное теплоснабжение социально значимых объектов. В результате, улучшение качества жизни почувствуют около 563 жителей микрорайона.

Первый заместитель главы округа Виталий Федонин подчеркнул, что при монтаже используется полипропиленовый трубопровод, который обладает значительными преимуществами по сравнению со старыми металлическими аналогами. Этот материал устойчив к коррозии. Кроме того, полипропиленовые трубы обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами.