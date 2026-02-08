Прокладка газопровода для 400 домовладений началась в деревне под Чеховом
В деревне Коровино стартовало строительство газопровода протяженностью более восьми километров. Подрядчик приступил к укладке полиэтиленовых труб в траншею.
Несмотря на морозную погоду, в работе заняты две бригады и специальная техника. Применяется технология горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать воздействие на дорожную инфраструктуру и окружающую среду.
Заместитель начальника чеховской районной эксплуатационной службы «Мособлгаз» Денис Абозин сообщил, что осенью жители смогут подать заявку на социальную газификацию.
Местный житель Сергей Петрасюк поделился, что давно ждал этого момента. Он поблагодарил рабочих, которые трудятся в сильные морозы, и выразил огромную надежду на скорое подключение газа.
Отметим, что в 2025 году в Чехове построили более 31 километра газовых сетей, что позволило газифицировать более тысячи домов. В целом программа социальной газификации в округе охватывает 100 населенных пунктов и 13 садовых товариществ.