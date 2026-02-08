Прокладка газопровода для 400 домовладений началась в деревне под Чеховом

В деревне Коровино стартовало строительство газопровода протяженностью более восьми километров. Подрядчик приступил к укладке полиэтиленовых труб в траншею.

Несмотря на морозную погоду, в работе заняты две бригады и специальная техника. Применяется технология горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать воздействие на дорожную инфраструктуру и окружающую среду.

Местный житель Сергей Петрасюк поделился, что давно ждал этого момента. Он поблагодарил рабочих, которые трудятся в сильные морозы, и выразил огромную надежду на скорое подключение газа.

Отметим, что в 2025 году в Чехове построили более 31 километра газовых сетей, что позволило газифицировать более тысячи домов. В целом программа социальной газификации в округе охватывает 100 населенных пунктов и 13 садовых товариществ.