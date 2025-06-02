Прокат лодок и сапбордов открыли на обновленном пляже в Коломне

В первый день лета посетителей встретил реконструированный пляж на реке Коломенке. Там оборудовали детскую и волейбольную площадки, для любителей активностей открыли прокат сапбордов и лодок.

О нововведениях рассказал глава Коломны Александр Гречищев.

«Погода позволила нам вовремя открыть купальный сезон. В этом году, кроме официальных пляжей на Оке, отдыхающих встречает и обновленный пляж на реке Коломенке. Здесь сделали детскую площадку, завезли белый кварцевый песок, поставили шезлонги и удобные раздевалки», — отметил руководитель муниципалитета.

Кроме проката лодок и сапбордов, для посетителей оборудовали волейбольные площадки. Для удобства гостей обустроили парковку и комфортный подъезд к пляжу.

Отметим, что зону отдыха на берегу реки Коломенки включили в реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в России в 2024 году.