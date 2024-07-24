Прокат электровелосипедов открыли в «Горках Ленинских»

Фото: Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"

Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по прокату электровелосипедов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Теперь гости смогут взять напрокат электробайк и покататься по территории заповедника. Чтобы начать поездку и оплатить аренду, понадобится мобильное приложение «Велобайк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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