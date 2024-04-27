Производство запчастей для буровых установок запустили в Дубне | 360°

27 апреля 2024, 13:33
Производство запчастей для буровых установок запустили в Дубне
Компания «Альфа Инжиниринг» запустила импортозамещающее производство запчастей для буровых установок в ОЭЗ «Дубна». Предприятие разрабатывает и производит компоненты тормозных систем, а также их составных частей и комплектующих.
«В этом году на предприятии реализован еще один проект, в рамках которого запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Реклама
Инвестиции в проект составили 50 миллионов рублей, а его реализация позволила создать в округе 30 рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Дубна
Реклама
Реклама