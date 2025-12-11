Производство заготовок для пластиковых бутылок запустят в Подольске в 2026 году

Крупнейший в России производитель ПЭТ-преформ, компания «Альфатехпром», завершает строительство современного комплекса в микрорайоне Климовск, расположенном в городском округе Подольск . Уже в начале следующего года производство планируют запустить.

Предприятие, которое уже сейчас выпускает свыше двух миллиардов преформ ежегодно, расширяет мощности.

Новый производственно-складской корпус площадью более 23 тысяч квадратных метров позволит нарастить выпуск таких заготовок. Из них впоследствии делают самые разные пластиковые бутылки — для воды, соков, прохладительных напитков, а также упаковку для косметики, пищевых продуктов и бытовой химии.

Строительство, которое контролирует Главгосстройнадзор региона, началось в прошлом году. Как отмечают инспекторы, объект готов на 95%. Сейчас строители заняты прокладкой внутренних коммуникаций и отделочными работами.

На территории возводят не только главный цех, но и вспомогательные сооружения, а также обустраивают инфраструктуру, включая просторные парковки для легковых и грузовых автомобилей.

Проект укрепит позиции компании как ключевого поставщика для множества отраслей промышленности.