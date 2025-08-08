Производство высокотехнологичных разработок запустят в Дмитрове

Компания «Икс Ред Групп» стала резидентом индустриального парка «Ключ» в Дмитрове. На новых площадях предприятие запустит серийное производство контроллеров и компонентов для технических устройств. Там создадут 25 новых рабочих мест.

Как рассказали в областном Мининвесте, у особой экономической зоне «Дубна» у компании расположены помещения для IT-специалистов и разработки программно-аппаратных комплексов. В Дмитрове предприятие планирует вести производственную работу. Там будут выпускать контроллеры, а также компоненты, узлы и структурные части для электроприборов, рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

«На новой площадке мы планируем организовать серийное производство контроллеров, а также различных компонентов, узлов и основных структурных частей широкой номенклатуры электротехнических приборов и технических устройств. Также продолжим развивать один из основных своих продуктов — VR-тренажер хирургических операций для студентов медицинских специальностей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год», — сказал он.

Компания разрабатывает программное обеспечение, VR-контент и инновационные образовательные комплексы. Организация создала собственное ПО, вошедшее в государственный реестр. В этом году «Икс Ред Групп» вошла в число «провайдеров» аккредитованных образовательных центров АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».