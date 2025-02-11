Производство витражных систем и окон запустят в Бронницах в 2027 году

Компания «Перспектива» построит комплекс по изготовлению витражных систем и окон в рамках проекта импортозамещения. Новое производство запустят в городском округе Бронницы к концу 2027 года.

«В запуск производства компания планирует инвестировать около 94 миллионов рублей. В результате будет создано 30 рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию — IV квартал 2027 года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на полную мощность завод сможет выпускать по 13,8 тысячи квадратных метров продукции в год.

Инвестор получил земельный участок на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

«Для реализации инвестпроекта по льготной арендной ставке компании предоставлен один гектар земли. Здесь планируется построить производственное здание и склад временного хранения открытого типа», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона invest.mosreg.ru/investor/map.