Производство верхней одежды запустят на льготном земельном участке в Раменском

Компания «Логистик-М» запустит производство одежды в Раменском округе. Для этого предприятие получило земельный участок в льготную аренду.

Компания инвестируют в проект более 2,6 миллиарда рублей, рассказали в региональном Мининвесте. Проект планируют реализовать в течение трех лет.

«В рамках проекта компания рассчитывает создать 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объем производства составит 1,25 миллиона единиц одежды», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут выпускать верхнюю одежду из трикотажа, кожи и меха по собственному дизайну.

По словам главы Минимущества Подмосковья Тихона Фирсова, для реализации проекта компания получила свыше 37 гектаров, где построят комплекс зданий общей площадью 38 тысяч квадратных метров.