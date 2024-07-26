Производство варенья в Подмосковье выросло на 30% за 5 месяцев

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Варенье — один из любимых десертов в России. Его готовят из разных фруктов, ягод и не только. Только за пять месяцев производство джемов, желе и паст в Подмосковье выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн.

Московская область лидирует в Центральном федеральном округе, производя более 23% всей продукции, и занимает второе место в стране с долей более 12%. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что крупнейшие предприятия, обеспечившие этот рост — «Руконт» в Дубне, «Империя джемов» в Раменском, «Дарсил» в Люберцах, и «Астраханка» в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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