Производство вакцины от менингококковой инфекции запустят в Подольске в 2026 году

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» намерена начать выпускать вакцину от менингококковой инфекции на своем заводе в Подольске в 2026 году. Производство станет возможным благодаря соглашению с правительством Московской области, подписанному на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Объем инвестиций в проект превысит три миллиарда рублей. Производственные мощности компании позволят выпускать более трех миллионов доз вакцины ежегодно. Запуск производства состоится уже в 2026 году и позволит создать 70 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это будет первое в России предприятие подобного профиля. Выпускаемой вакцины должно хватить не только для нужд страны, но и для поставок за рубеж, в том числе в страны СНГ.

«Обеспечение инфекционной безопасности страны — одна из важнейших целей здравоохранения. Мы имеем богатый опыт производства сложных биологических продуктов, включая вакцины, что позволяет нам выводить на рынок новые локальные высоко востребованные биотехнологические препараты», — добавил вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

Запуск собственного производства в России сделает прививки от опасного заболевания более доступными. Ожидается, что цена российской вакцины будет как минимум на 20% ниже, чем у существующего аналога китайского производства.