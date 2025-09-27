Производство цистерн для транспортировки жидкого гелия запустят в Балашихе

Балашихинский «Криогенмаш» вывел Россию на мировую арену в области транспортировки сжатого газа. В Балашихе готовятся к началу серийного выпуска контейнеров-цистерн HELIUM CM 42.

Презентация агрегата пройдет на Петербургском международном газовом форуме.

«Уникальное изделие позволяет перевозить гелий при температуре -269 градусов по Цельсию. Всего в мире производством таких „термосов“ занимаются три страны — Америка, Германия и Япония. Теперь „Криогенмаш“ включил в этот список и Россию», — поделился глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Инновационный криогенный контейнер создан для безопасного хранения и перевозки охлажденного гелия различными видами транспорта. Разработка соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства и международным стандартам перевозки опасных грузов. Цистерны имеют телепатическую систему, которая позволяются удаленно отслеживать данные о процессе эксплуатации и другие рабочие параметры.