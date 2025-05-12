Производство трикотажных и жаккардовых тканей запустили в Балашихе

Компания «Матрасград» стала ярким примером успешного развития бизнеса в индустриальном парке «Демидов» в Балашихе. С 2023 года предприятие увеличило объемы производства на 50%, расширило географию продаж и создало 60 новых рабочих мест, способствуя экономическому росту региона.

Производственный комплекс «Матрасграда» занимает пять тысяч квадратных метров. Здесь расположены современные производственные линии, склады и административные помещения. Инвестиции в развитие фабрики превысили 200 миллионов рублей, а инфраструктуру парка помогала создавать компания «Реалитек».

С момента запуска производства в Балашихе компания открыла шоу-румы в более чем 80 городах России и расширила ассортимент продукции.

«Мы полгода изучали рынок, чтобы найти оптимальное место. Балашиха оказалась идеальной благодаря логистическим преимуществам, которые позволили нам сократить сроки доставки и повысить удовлетворенность клиентов», — рассказал основатель компании Владимир Подковыров.

Успех «Матрасграда» подчеркивает привлекательность индустриального парка «Демидов» для инвесторов. Площадка способствует созданию современных производств, укреплению экономики Балашихи и обеспечению местных жителей новыми рабочими местами.