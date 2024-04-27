Производство товаров для садоводства нарастят в Шатуре | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 12:05 Производство товаров для садоводства нарастят в Шатуре Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО

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Подмосковный производитель товаров для садоводства присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Сразу два подразделения компании — ООО«ГазонСити Агро» и ООО «ГазонСити Трейд» — провели совещания.

Предприятие занимается выпуском товаров для выращивания рассады, а также оказывает услуги по организации фасовки и упаковки травосмесей. Именно это направление выбрали в качестве пилотного потока для участия в нацпроекте.

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В результате оптимизации производственных процессов, время протекания процесса сократится минимум на 10%, незавершенное производство уменьшится на 12%, а выработка увеличится более чем на 10%.

Напомним, чтобы вступить в нацпроект, необходимо подать заявку на портале. Проект также предлагает участникам льготное кредитование и дополнительное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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