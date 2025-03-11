Производство товаров для дома запустят в Солнечногорске

Компания «Культура Дома» запустила логистическо-складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. В ближайшее время там также запустят производственную площадку, где будут выпускать товары для дома, рассказали в региональном Мининвесте.

На новом предприятии будут выпускать постельное белье, посуду, предметы интерьера и домашнюю одежду, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Компания уже запустила в работу складской комплекс, после ввода в эксплуатацию производственной площадки для жителей Солнечногорска будет создано не менее 75 рабочих мест», — добавила она.

Компания «Культура дома» работает на рынке с 2022 года. Предприятие имеет завод в Зеленограде, однако ближайшее время все производственные мощности перенесут в Подмосковье.

«Всю свою продукцию мы разрабатываем как самостоятельно, так и в коллаборациях с мастерскими и дизайнерами. Мы стремимся поддержать традиционные народные промыслы и адаптировать их к современности, поэтому почти все наши изделия создаются по мотивам русского народного искусства в актуальном современном дизайне», — отметила бренд-менеджер компании Изольда Шангуа.

Новое предприятие позволит «Культуре дома» увеличить мощности и открыть первый магазин за пределами Москвы к 2026 году.